Le Trio Joubran'dan Ankara'ya anlamlı ziyaret

Le Trio Joubran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katkılarıyla bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da anlamlı bir konser düzenleyecek. Filistin Dayanışma Gecesi'nde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımın sesi olmak için ve Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Türk askerleri anısına eserlerini seslendirecek olan grup, konser öncesinde Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Grup üyeleri Samir Joubran, Wissam Joubran ve Adnan Joubran, ziyarette Filistin'in kültürel mirasının korunması ve müzik aracılığıyla barış mesajlarının yayılması konusunda Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile görüş alışverişinde bulundu. Türk halkına Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Joubran kardeşler, ocak ayında da İstanbul'da konser vermeyi düşündüklerini belirtti.

REKLAM

"İSRAİL BİR İŞGAL GÜCÜDÜR"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkına yönelik ağır saldırıları ve soykırımının kabul edilemez olduğunu, Filistinliler olarak her zaman direneceklerini belirten Büyükelçi Nasri Abu Jaish, "Samir'e çok teşekkür ederim. Kendisi tamamen sanatsal olarak cevap verdi. Çünkü kendisi Filistin kültürü ile yoğurulmuş bir kişidir. İsrail bir işgal gücüdür. Herhangi bir yerde Filistinlileri görmek istemez. İsrail; Filistin'in sanatı, tarihi, kültürünü, mutfağını, her şeyini çaldı. Filistinlilerin enkazı altında devlet kurdu. Fakat Filistin; siyasetçileriyle, halkıyla, direnişçileriyle birlikte Filistin devleti kurulana kadar direnecekler. Filistin direniş yolculuğunda sürekli sanatla direnişi gösteren gruplarımız oldu. Birçok Filistinli şair, Filistin halkının da bütün dünya halkları gibi normal bir hayatı yaşama hakkını savundu" diye konuştu.

REKLAM "ŞEHİT OLAN TÜRK ASKERLERİNİ RAMETLE ANIYORUZ" Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Samir Joubran ise, "Uçak kazasında şehit olan Türk askerlerini ve Filistin şehitlerini rahmetle anıyoruz. Biz Filistinli olarak her yerde şehitleri anmakla meşhuruz aslında. Sürekli şehitleri anıyoruz. Her zaman sahneye çıktığımızda merak ediyoruz. Seyirciler bizi kahraman olduğumuz için mi alkışlıyor yoksa kurban olduğumuz için mi? Bugün sadece insan olduğumuz için çalıyoruz. Kötü bir durumda olan insanlarız ve geleceğe de umutla bakan insanlarız. Ankara'da tüm bu anlamları taşıyan bir gece sergilemeye çalışacağız. Özellikle Türk seyircilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum Türkiye'de bizi takdir eden Türk seyirciler çok fazla var. Her Filistinli evde yemek yaparken bile, her şeyi yaparken siyaset yapar. Biz sadece toprağı ve coğrafyayı savunmuyoruz, aynı zamanda kimliği savunuyoruz. Müzik yapmak, kimlik baskısından kaçmalı. Biz Joubran üçlüsü olarak bir gün şöyle bir temennimiz var; kayaların içinden geçmiş bir gül için müzik çalmak istiyoruz. Normal olmak istiyoruz. Normal olabilmek için de normal şartlar altında olmalıyız. Normal şartlar da işgalin bitmesinden geçiyor" şeklinde konuştu.