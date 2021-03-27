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Lebâleb nedir, ne anlama geliyor? Lebaleb ne demek? İşte Lebâleb sözlük anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlardaki konuşmalarında sıkça zikrettiği Lebâleb kelimesi ile ilgili aramalar devam ediyor. Vatandaşlar Lebâleb kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki Lebâleb nedir ve ne demek oluyor? İşte ayrıntılar...

Lebâleb nedir, ne anlama geliyor? Lebaleb ne demek? İşte Lebâleb sözlük anlamı

Tarihten bu güne farklı kültürlerle yapılan savaşlar, ticaret anlaşmaları ve dostluk ilişkileri elbette dili de etkilemiştir. Türkçe'nin tarih boyunca pek çok dille ilişki halinde olması Farklı dillerden pek çok kelimenin dilimize yerleşmesini sağlamış. Farkı dillerinden birçok kelime alışverişi yapılmıştır. Eski zamanlarda çok fazla kullanılan ancak bugün pek kullanılmayan kelimelerden biri olan Lebaleb kelimesi araştırılıyor. Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

LEBALEB NE DEMEK?

Lebâleb, kelimesi Farsça "Ağzına kadar dolu" anlamına karşılık gelmektedir.

Farsça dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türemiştir. Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülür.

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