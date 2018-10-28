Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nin helikopteri, Premier Lig'in 10. haftasında oynanan West Ham United maçı sonrasında stadın otoparkına düştü. Olayda ölü ve yaralı olduğuna ilişkin kesin bir bilgi verilmedi.
Leicester City'nin araba parkında bir anda alevler yükselirken Leicester polisinden şu açıklama yapıldı:
"King Power Stadyumu'ndaki kazayı inceliyoruz. Sağlık ekipleri durumun farkında ve olay yerinde"
Leicester City Kulübü gece yarısı bir açıklama yaptı. Kazayla ilgili olarak polis ve yardım servislerine yardımcı olduğu kaydedilirken kulübün basın sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
"King Power Stadı'nda yaşanan kazayla ilgili Leicester polisi ve acil yardım servislerine yardımcı oluyoruz. Kesin bilgilerin ulaşmasıyla birlikte kulübümüz detaylı bir açıklama yapacaktır."
HELİKOPTERİN İÇERİSİNDE OLDUĞU DOĞRULANDI
Aileye yakın bir kaynak, BBC'ye Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddanhaprabha'nın düşen helikopterin içerisinde olduğunu doğruladı.
King Power Şirketleri sahibi olan Srivaddhanaprabha, 2010 Ağustos ayında kulübü satın almış ve Şubat 2011'den bu yana kulübün başkanlık görevini yürütüyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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