Leiknir - Haukar maç önü

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Leiknir, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Haukar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Leiknir 24 puanla 7. sırada, Haukar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Leiknir, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Haukar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Leiknir kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Haukar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Leiknir önceki hafta Keflavik mücadelesinde 0-4 yenildi.

Haukar, Vikingur Olafsvik karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Leiknir, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 14 gol yedi.

Haukar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Haukar, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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