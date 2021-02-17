UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig, Covid-19 nedeniyle Almanya´nın aldığı tedbirler kapsamında Macaristan Budapeşte´de kentinde bulunan Puskas Arena´da oynanan karşılaşmada, İngiliz temsilcisi Liverpool´u ağırladı. Konuk ekip Liverpool´da A Milli oyuncu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11´de başladı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Liverpool´da teknik direktör Jürgen Klopp zorlu karşılaşmaya; Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Alcantara, Salah, Mane, Firmino ilk 11´i ile çıkarken; Leipzig ise Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klastermann, Kampl, Sabitzer, Haidara, Adams, Angelino, Olmo, Nkunku ilk 11´i ile sahada yerini aldı.

OZAN, LIVERPOOL İLE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Liverpool´un Alman temsilcisi Schalke 04'ten kadrosuna kiralık olarak kattığı A Milli oyuncu Ozan Kabak, Ada ekibi ile ilk maçına geçtiğimiz hafta Leicester City deplasmanında çıktı ve 90 dakika forma giydi. A Milli oyuncu, Leipzig karşısında da ilk 11´de karşılaşmaya başlayarak Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Alman temsilcisi karşılaşmaya hızlı başladı. İlk dakikalarda tehlikeli gelen ve bir topu direkten dönen Leipzig´de Olmo ve Angelino fırsatları değerlendiremedi. 20´nci dakikanın ardından üstünlüğü eline alan Liverpool, Mane ve Robertson ile gole yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

5 DAKİKADA 2 BÜYÜK HATA

İkinci yarının hemen başında Leipzig Nkunku ile gole çok yaklaştı. Ardından baskısını sürdüren ve fırsatları değerlendiremeyen Leipzig, 5 dakika içinde savunmada yaptığı 2 büyük hatayla kalesinde 2 gol gördü. Liverpool´da yıldız oyuncu Salah, 53´üncü dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Ardından konuk ekip, 58´inci dakikada yine savunmanın hatasında Mane ile bir gol daha bularak farkı 2´ye çıkardı: 0-2. 60´ıncı dakikanın ardından karşılıklı ataklarla geçen mücadelede başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi Liverpool evine avantajla döndü.