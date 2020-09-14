Lens kullanan kişiler için en önemli nokta temizliktir. Lenslerinizi takmadan önce ellerinizi iyice yıkamalısınız. Lenslerini taktıktan sonra makyajınıza başlayabilirsiniz.
Dikkate almanız gereken noktalar ise şunlardır;
- Mutlaka makyaj yapmaya başlamadan önce lenslerinizi takmalısınız. Sonrasında takmaya çalışmanız göz makyajınızın lense bulaşmasına bu yüzden gözünüzün mikrop kapmasına neden olacaktır.
- Gözünüzde lens varken; far sürmek istediğinizde toz farlar yerine, krem şeklinde olan farları tercih edin. Çünkü toz farların uçuşarak, gözünüze kaçma riski daha yüksek olacaktır.
- Eyeliner kullanımında ise; kesinlikle kalem şeklinde sürmesi sert yapılı olanlardan tercih etmeyin. İçeriği biraz daha yağlı ya da fırçalı şekilde olan eyelinerları kullanın. Bu şekilde hem lensiniz gözünüzde kaymaz hem de gözünüze eyeliner bulaşmaz.
- Kalem çekmek istediğinizde mutlaka göz çizginizin içerisine değil, dış kısmına uygulama yapın. Ne kadar kaliteli göz kalemi kullansanız dahi gözünüze bulaşması enfeksiyona sebebiyet verebilmektedir.
- Maskara sürümü; kirpiklere uygulanmasından dolayı risk teşkil etmemektedir. Sadece sürdüğünüz maskaranızın sentetik maddeler içermediğine ve gözünüze bulaşmadığına emin olunuz.
- Allık ve Pudra kullanımı; yüzünüze pudra ve allığınızı toz şeklinde değil, sıkıştırılmış özellikte olanlardan uygulayın. Toz olanların uçarak gözünüze yapışma olasılığı vardır. Bu yüzden sabit kompakt ürünler tercih etmek sağlıklıdır.
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