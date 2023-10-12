Letonya-Ermenistan: 2-0 (MAÇ SONUCU)
EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın da yer aldığı D Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Letonya, 52. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. A Milliler'in gruptan çıkmak için yarıştığı Ermenistan, aldığı bu mağlubiyetle 7 puanda kaldı.
A Milli Takımımız'ın da yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Grup sonuncusu Letonya, rakibini 2-0 mağlup ederek ilk puanlarını alırken, bu sonuç A Milliler'e yaradı.
Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39'da Ikaunieks ve 68'de Balodis kaydetti.
Ev sahibi Letonya'da Oss, 52. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından son sıradaki Letonya puanını 3'e çıkarırken, Ermenistan ise 7 puanda kaldı.
Fotoğraf: AFP