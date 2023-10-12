Letonya-Ermenistan: 2-0 (MAÇ SONUCU) EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın da yer aldığı D Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Letonya, 52. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. A Milliler'in gruptan çıkmak için yarıştığı Ermenistan, aldığı bu mağlubiyetle 7 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 21:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:01 facebook

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