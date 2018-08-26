Levante - Celta Vigo maç önü

Levante ve Celta Vigo, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:15. Maç öncesi Levante 3 puanla 5. sırada, Celta Vigo 1 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Levante, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Celta Vigo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 154. İddaa'da Levante kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Celta Vigo kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Levante önceki hafta Getafe mücadelesinde 0-1 kazandı.

Celta Vigo ise Atletico Madrid maçında 3-0 yenildi.

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