Levante - Valencia maçı ne zaman?

Levante ve Valencia, 02 Eylül 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 3 puanlı Levante 11. sırada bulunuyor, Valencia 1 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Levante, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Valencia, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 136 kodlu maçı oynayanlar; Levante galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Valencia galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Levante önceki hafta Las Palmas mücadelesinde 0-2 kazandı.

Valencia ise Espanyol maçında 0-2 kazandı.

Levante, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Valencia, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valencia 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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