Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Levent Şahin: Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor

Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin’in kırık şüphesiyle hastaneye gittiğini belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi

Levent Şahin: Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, "Aslında 20. dakikasında bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Gidişat, oyun ve maçla ilgili bize verilen net bir mesajdı. Her iki takım oyun oynamaya çalışma düşüncesi içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar sanırım her maç, her takım için farklı bir şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor. Her itiraz ettiğimiz pozisyonlarda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı hepimizin futbolu farklı bir boyutla bakamımızı sağlayacak açıklamalar yaptılar. Oyun tarafını kendi içimizde değerlendiririz. Oyunu belli noktalarında kaderini etkileyecek pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Bu tarafta girmek istemiyorum. İnsanlar hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Hata ile niyeti ayırmak çok farklı bir şey. Hem görsel hem de işitsel olarak Riva ile sağlık bir şekilde hem rakip hem bizim pozisyonlarla ilgili sağlıklı bir şekilde iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan. Her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir. Galatasaray Futbol Takımı’nın olduğu her yerde her şey mümkündür. Bizde bundan sonraki maçlarda bunun mümkün olup olmadığını kendi adımıza düşeni yapacağız. Umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez" diye konuştu.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin’in durumunu hakkında bilgi veren Şahin, "Yedlin hastaneye şu anada gidiyor. Kırık şüphesiyle. Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Görüşüne göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Terim'den Ali Palabıyık'a tepki! Çılgına döndü
FUTBOLFatih Terim'den Palabıyık'a tepki!
Serdar Ali Çelikler: Palabıyık'ın iflası Fatih Hoca'nın sonu
FUTBOL"Palabıyık'ın iflası, Terim'in sonu"
Burak Yılmaz ve Lille, Fransa'da manşetlerde!
FUTBOLFransa'da manşetlerde!
Eskişehirspor neden küme düştü? Haaland, Barça'dan dünyaları istedi! | HTSPOR XL
FUTBOLHTSPOR XL yayında!
Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan, Gümrük'e takıldı
Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKaradeniz'de sessiz derbi
Real Madrid Barcelona maçı CANLI YAYIN! Real Madrid Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLİlk gol geldi!
BOMBA İDDİA! Beşiktaş'tan Belhanda atağı! - Spor Haberleri
FUTBOLBeşiktaş'tan Belhanda bombası!
Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı
FUTBOLAğır yaralı!
Samsunspor: 1 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSamsun'dan kritik zafer