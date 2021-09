"HER GÜNÜ AŞKLA KUTLAYALIM"



Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı.