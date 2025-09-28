Habertürk
        'Leyla ile Mecnun Değil' için "Dalya" dediler

        'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunu, 100'üncü temsilini Baba Sahne'de gerçekleştirdi

        Giriş: 28.09.2025 - 19:24 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:24
        "Dalya" dediler
        Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam’ın sahneye koyduğu 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunu, 100'üncü temsilini Baba Sahne’de gerçekleştirdi. Oyun sonrasında sahnede pasta kesen ikili, seyircilerle birlikte bu özel anı kutladı.

        Yakın dostları Füsun Demirel, Alican Ulusoy, Ali Rıza Kubilay ve Atılgan Gümüş’ün de izlediği gösteri büyük alkış aldı. Seyirciyi selamlayan Parlak ve Çam, sahnede 100'üncü oyunun pastasını üfleyerek dalya yaptı.

        Kutlama sonrası konuşan Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, duygularını şu sözlerle dile getirdi: İki yılda 100'üncü oyuna ulaştık. Anadolu ve Avrupa dahil kıtalar arası bir serüven yaşadık. 8 yıl daha devam edersek neden 1000'inci oyunu sergilemeyelim?”

        Usta sanatçı Füsun Demirel ise kuliste genç oyuncuları tebrik ederek, Elit Andaç Çam’ın performansını çok beğendiğini söyledi. Demirel; "Bu oyun biterse bir dahaki oyunda onlarla beraber oynamak istiyorum" diyerek desteğini dile getirdi.

        'Leyla ile Mecnun Değil', günümüz kadın - erkek ilişkilerini ve hayata dair meseleleri farklı açılardan ele alıyor.

        #Leyla ile Mecnun Değil
        #bülent emrah parlak
        #Elit Andaç Çam
