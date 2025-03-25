Leylekler köyün müdavimi oldu

Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyünü mesken tutan leylekler, yaz kış yuvalarını terk etmiyor.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dronla kayıt altına alınan leyleklerin görüntüleri, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kim gidecek şimdi onca yolu



Bazı leylekler göçü sevmez.Belki de Erzincan Kilimli Köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler



Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz



“Yaşat-Koru-Sev”@bolge13erzurum pic.twitter.com/N4KPM6lwe5 — Milli Parklar (@milliparklar) March 25, 2025

Paylaşımda, "Kim gidecek şimdi onca yolu. Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz" ifadeleri kullanıldı.