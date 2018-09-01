LFA - Elite 3000 rakamlar

LFA ve Elite 3000, 02 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:45. Maç öncesi LFA 5 puanla 11. sırada, Elite 3000 8 puanla 6. sırada bulunuyor. LFA son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Elite 3000 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 607 kodlu maçı oynayanlar; LFA galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Elite 3000 galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

LFA son hafta oynanan FC Roskilde maçında 0-0 berabere kaldı.

Elite 3000, LFA karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan LFA, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Elite 3000, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Elite 3000, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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