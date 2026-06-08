Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri ile veliler, bir yandan sınav saatlerini araştırırken diğer yandan giriş belgelerine ilişkin detayları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınav öncesinde adaylar, okul, salon ve sıra bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşabiliyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte ayrıntılar haberimizde…