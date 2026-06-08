LGS 2026 sınav saati: LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? e-Okul LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürerken, 8. sınıf öğrencileri ve veliler sınav saatleri ile giriş belgelerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak sınav öncesinde öğrenciler, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntülemeye başladı. A Milli Takımımızın Dünya Kupası maç takvimi nedeniyle sınav tarihinde yapılan değişikliğin ardından gözler LGS'nin uygulanacağı saate çevrildi. Peki, LGS saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek? Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar…
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri ile veliler, bir yandan sınav saatlerini araştırırken diğer yandan giriş belgelerine ilişkin detayları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınav öncesinde adaylar, okul, salon ve sıra bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşabiliyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte ayrıntılar haberimizde…
LGS 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programının LGS tarihiyle aynı güne denk gelmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı sınav takviminde değişikliğe gitti.
Daha önce 14 Haziran’da yapılacağı duyurulan LGS’nin, güncellenen takvime göre 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacağı açıklandı.
LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.
Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise Matematik ve Fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.
LGS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş bilgileri "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.
Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.