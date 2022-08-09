LGS LİSE NAKİL SÜRECİ HANGİ TARİHTE TAMAMLANACAK?

Bakan Özer, liseye yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." açıklanmasında bulundu.