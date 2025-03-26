Liselere yerleşme sürecinde kritik bir adım olan LGS sınavı için başvuru süreci araştırmaları başladı. 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren öğrenciler, bu sınavla istedikleri okullara yerleşebilmek için ter dökecek. İşte 2025 MEB kılavuzu ile LGS başvuru tarihleri...