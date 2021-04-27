İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayımlandı, tam kapanma kapsamında uygulanacak kısıtlamalar belli oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanmada okullarda yüz yüze sınavlar ertelenecek. Peki, LGS ertelenecek mi? 2021 YKS (LGS) ertelendi mi?

LGS ERTELENECEK Mİ?

Tam kapanma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendiği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı.

Koronavirüs tam kapanma tarihleri 29 Nisan-17 Mayıs olarak belirlendi. 6 Haziran 2021'de yapılması planlanan LGS sınavına ilişkin resmi bir erteleme açıklaması henüz yapılmadı.