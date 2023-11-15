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        Haberler Sağlık LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

        LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:42
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        LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

        Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

        Örnek sorular, 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

        Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

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