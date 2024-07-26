LGS nakil sonucu sorgulama: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1.nakil dönemi 22-26 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında nakil başvurusunda bulanan öğrenciler, 1. nakil sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 2024 LGS 1. nakil ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS 1. nakil sonuçları için geri sayım başladı. 26 Temmuz tarihine kadar nakil başvurusunda bulunan öğrenciler, LGS nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS ek tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önüzmüdeki günlerde açıklanacak. Peki, "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte LGS 1. nakil sonucu sorgulama ekranı...
2024 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
LGS nakil başvuruları 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 1. nakil sonuçları 29 Temmuz tarihinde açıklanacak.