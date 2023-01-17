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LGS Ocak ayı örnek soruları 2023 yayımlandı! MEB ODSGM sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri

2023 LGS sınavına katılacak öğrenciler için her ay örnek sorular yayımlanıyor. 2023 yılının ilk ayı olan ocak ayı için de örnek soru ve çözümleri yayımlandı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından sorular yer alıyor. İşte MEB ODSGM LGS Ocak ayı sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri…

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  • LGS Ocak ayı örnek soruları 2023 yayımlandı! MEB ODSGM sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri

    Sene sonunda gerçekleşecek LGS sınavına katılacak orta son sınıfı öğrencileri MEB ODSGM tarafından yayımlanan örnek soruları yakından takip ediyor. Her ay öğrenciler için sayısal ve sözel örnek sorular yayımlanıyor. Soruların çözümleri Genel Müdürlüğün resmi YouTube kanalından izlenebilecek.
  • LGS Ocak ayı örnek soruları 2023 yayımlandı! MEB ODSGM sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri

    OCAK AYI 2023 LGS ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI!

    2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ocak ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı.
  • LGS Ocak ayı örnek soruları 2023 yayımlandı! MEB ODSGM sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri

    Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi

    Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru;

    T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
  • LGS Ocak ayı örnek soruları 2023 yayımlandı! MEB ODSGM sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri

    Böylece ocak ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.645'e ulaştı.
  • LGS Ocak ayı örnek soruları 2023 yayımlandı! MEB ODSGM sayısal - sözel örnek soruları ve çözümleri

    8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek. Soruların çözümleri Genel Müdürlüğün resmi YouTube kanalından izlenebilecek.
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