Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi

Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru;

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.