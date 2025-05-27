LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 2025 LGS ne zaman yapılacak?
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, hayalini kurdukları liselere adım atabilmek için 2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek. Haziran ayında düzenlenecek olan sınav, iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Birinci oturumda öğrencilere 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verilecek. Sınav heyecanının ardından gözler, Temmuz ayında açıklanacak sonuçlara ve ardından başlayacak tercih dönemine çevrilecek. Peki, 2025 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte, merak edilen ayrıntılar…
Öğrencilerin büyük bir heyecanla hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2025 yılı Haziran ayında yapılacak. İki oturumdan oluşacak sınavda adaylara toplamda 90 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, Temmuz ayında açıklanacak sınav sonuçlarını merakla bekleyecek. Sonuçların ardından ise liselere yerleştirme sürecinin en önemli aşaması olan tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak, sınavın süresi nedir, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, tüm detaylar…
2025 LGS NE ZAMAN?
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.
2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?
15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.