'Can sıkıntısından attım'

Sınav esnasında soruları sızdırdılar. Ve kısa sürede onlarca kişiye yaydılar. Savcılık o öğretmenler için 1 yıla kadar hapis cezası istedi.



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, olay geçtiğimiz yıl 2 Haziran'da yapılan liselere giriş sınavında (LGS) yaşandı. Şişli, Pendik ve Ümraniye'de salon görevlisi olan üç öğretmen tüm okullarda sınav devam ettiği sırada bazı sınav sorularının fotoğrafını çekip whatsapptan paylaştı. Sorular dakikalar içinde onlarca kişiye yayıldı.

İHBARCI ÖĞRETMEN ORTAYA ÇIKARDI



Skandal, fotoğraflardan birinin başka bir öğretmene ulaşması ve o öğretmenin anında polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Soruşturmanın başında soruların üç ayrı okuldan sızdırılması nedeniyle organize bir suç şüphesi vardı. Ancak kısa sürede tespit edilip yakalanan öğretmenlerin ifadesi alındıktan sonra bu şüphe ortadan kalktı.

“FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİMİZ YOK”



Pendik'te soruları sızdıran şüpheli öğretmen, amacının menfaat temini değil, arkadaşının bilgisine başvurmak oluğunu söyledi ve ekledi. “Telefon bulundurmanın yasak olduğunu biliyordum ancak babamın rahatsızlığından dolayı aranma durumum olduğu için sınavda yanımda bulundurdum. Diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliğinde değildik” dedi.

“CAN SIKINTISINDAN ATTIM”



Ümraniye'de görevli öğretmen ise sınav sorularını paylaşma sebebinin tamamen can sıkıntısı olduğunu iddia etti. “Canımın sıkılması sebebiyle fen bilgisi sınav sorularının fotoğrafını çekip arkadaşıma attım” dedi. Çocuğunun babası tarafından eve bırakılacağı için bilgi almak amacıyla telefonunu yanında bulundurduğunu söyledi.



1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Soruşturmada toplam 21 kişinin bilgisine başvuruldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Pendik ve Ümraniye'deki öğretmenler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİR DOSYA AYRILDI



Şişli’de Nuri Akın Anadolu Lisesi’nden soruları whatsapp yoluyla sızdıran öğretmenin dosyası ise olay yeri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.