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HaberlerGündemAÇIKLANDI | 2021 meb.gov.tr LGS sonuçları ekranı açıldı - 2021 LGS sınav sonuçları GÖR!
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AÇIKLANDI | meb.gov.tr LGS sonuçları ekranı açıldı - 2021 LGS sınav sonuçları

LGS sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından daha önce yapılan duyuruda sonuçların 30 Haziran yani bugün ilan edileceği bilgisi paylaşılmıştı. Saat 08.30'da meb.gov.tr LGS sonuçları ekranı erişime açıldı. İşte 2021 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÇIKLANDI | 2021 meb.gov.tr LGS sonuçları ekranı açıldı - 2021 LGS sınav sonuçları GÖR!

LGS sonuçları açıklandı... Sınava giren öğrenciler ve velileri heyecan içerisinde 30 Haziran'ın gelmesiyle birlikte "LGS sonuçları açıklandı mı?" ve "LGS sonuçları nerede?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor... İyi bir lisede eğitim almak için çabalayan öğrenciler LGS sınavında ter döktü. 2021 LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklandı.

Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacağını duyurmuştu. İşte LGS sonuçları sorgulama sayfası...

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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