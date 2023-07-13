LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de! 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 3 Temmuz itibarıyla başladı. Tercih sürecinin son günlerine girilmesiyle "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, MEB ile 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...
LGS tercihlerinin 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Tercihlerini tamamlayanların gözü kulağı ise "LGS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. LGS yerleştirme sonuçları MEB'in açıkladığı tarihte "http://www.MEB.gov.tr" ve "https://eokul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ilan edilecek. İşte, 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.