LGS maratonu sona erdi, şimdi sırada en az sınav kadar önemli bir aşama olan tercih süreci var. İki oturumlu sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrencinin lise hayali için geri sayım başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Lise MEB 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır ve kaç tercih hakkı var? İşte merak edilenler...