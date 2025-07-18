LGS tercih yerleştirme sonuç tarihi: 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 14 Temmuz'da başladı. Lise taban puanları, sınav sonucu, yüzdelik dilimler ve kontenjan listesi gibi kriterleri esas alarak tercihlerini yapan adaylar, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. LGS tercih takvimine göre, yerleştirme işlemleri 24 Temmuz'da sona erecek. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS tercih sonuçlarında geri başladı. Adaylar, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar, LGS tercih yerleştirme sonuçları için, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "LGS tercih sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
LGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
LGS tercihleri 14 Temmuz'dan itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.