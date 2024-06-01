LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

Yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden öğrencilere başarılar diledi.

Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.



Allah zihin açıklığı versin. pic.twitter.com/yAkGeux84U — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 1, 2024

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum.



Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun.



Rabbim umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 1, 2024 TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: RABBİM UMDUĞUNUZ TÜM GÜZELLİKLERE ULAŞTIRSIN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi. Sevgili Öğrenciler,

Her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu… pic.twitter.com/3CVWCkNkFb — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 1, 2024 MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: SINAV SONUCU NE OLURSA OLSUN Milli Eğitim Bakanı Tekin, yarın yapılacak LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.