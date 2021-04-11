Libya'da kitlesel aşılama başladı 0:00 / 0:00

AA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına karşı aşılamanın başladığını açıkladı.

Aşıyı ülkeye getirmenin kolay olmadığına, birçok devlet ve hükümet başkanlarıyla bu çerçevede görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Dibeybe, kendisi ve ailesinin aşının ilk dozunu vurulduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; Ulusal Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Bedreddin en-Neccar da aşılarda öncelik sırasının, sağlık çalışanları, yaşlılar ve ardından kronik hastalıkları bulunan kişiler olduğunu söyledi.

Libya'da son verilere göre, virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 807, toplam vaka sayısı ise 166 bin 888 oldu.