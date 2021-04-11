Libya'da kitlesel aşılama başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Libya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Libya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın başladığı bildirildi

Libya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Libya'da kitlesel aşılama başladı
0:00 / 0:00
AA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına karşı aşılamanın başladığını açıkladı.

Aşıyı ülkeye getirmenin kolay olmadığına, birçok devlet ve hükümet başkanlarıyla bu çerçevede görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Dibeybe, kendisi ve ailesinin aşının ilk dozunu vurulduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; Ulusal Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Bedreddin en-Neccar da aşılarda öncelik sırasının, sağlık çalışanları, yaşlılar ve ardından kronik hastalıkları bulunan kişiler olduğunu söyledi.

Libya'da son verilere göre, virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 807, toplam vaka sayısı ise 166 bin 888 oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bensu Soral'ın hastalığı ne? Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı belirtileri neler?
SAĞLIKBensu Soral'ın hastalığı ne?
SON DAKİKA VAKA SAYISI: 10 Nisan korona vaka sayısı açıklandı!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 52 bin 676
Prof. Dr. Raif Çakmur: Koronavirüs yüzünden ertelemeyin
SAĞLIKParkinson hastalarına önemli uyarı
Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor! Son dakika haberleri
SAĞLIKModerna aşısıyla ilgili kritik rapor
10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
O fotoğraf paylaşım rekoru kırdı! Sebebi duygulandırdı ama... - Haberler
SAĞLIKO fotoğraf paylaşım rekoru kırdı!
Covid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri
SAĞLIKCovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan ...
KORONAVİRÜSÜN KORKUNÇ ETKİSİ! kalpte yarattığı hasar görünmüyor - Haberler
SAĞLIKKoronanın korkunç etkisi! Kalpte yarattığı hasar ...
"Parkinson hastalığında patlama yaşanacak" - Haberler
SAĞLIKO hastalara uyarı! Bakla yemeden önce bir daha ...
104 yaşındaki kadın Covid-19'a karşı ikinci kez galip geldi - Haberler
SAĞLIK104 yaşındaki kadın Covid-19'a karşı ikinci kez galip ...