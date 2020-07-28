AA

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mişri, Türkiye ile 27 Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın Libya tarafına dayatılan bir anlaşma olmadığını belirtti.

"Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'in 6-10 ülke tarafından desteklenmesinin ardından Türk güçlerinden yardım istedi. Bu ülkelerin tamamına karşı meşruiyetimizi savunacak gücümüz yoktu." diyen Mişri Libya'nın 2013'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Mısır'ın ve başka ülkelerin askeri müdahalesine maruz kaldığını, bu durumun uluslararası kararlara aykırı olduğunu vurguladı.

"Hafter, pek çok ülkeden yardım isteyip Trablus sınırlarına dayanınca Türkiye'den yardım istemekten başka çare kalmadı. Bu tabii ki aleni ve net anlaşmalar kanalıyla oldu." ifadesini kullanan Mişri, kendileri Hafter'e destek verirken Türkiye'nin meşru hükümete destek vermesini istemeyen ülkeleri eleştirdi.

AA'nın haberine göre; Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Libyalı taraflar arasında 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Burita ayrıca, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nin (TM) bir çözüm üzerinde uzlaşma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Mişri daha önce, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Hakim Benşamaş ile Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüşmüştü.

Mişri ile eş zamanlı olarak Fas'a ziyarette bulunan TM Başkanı Akile Salih de Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya gelmişti.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

LİBYA BAŞBAKANI SERRAC'TAN GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ AÇIKLAMASI

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ateşkesle ilgili güvenlik düzenlemelerinin, kentlerin ve stratejik bölgelerin gelecekte herhangi bir tehdide maruz kalmamasını garanti etmesi gerektiğini belirtti.

Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, 5+5 Askeri Komitesi'ne katılan subaylarla bir araya geldi.

Serrac burada yaptığı konuşmada, "Ateşkesle ilgili güvenlik düzenlemelerinin, Libya kentlerinin ve stratejik bölgelerin gelecekte herhangi bir tehdide maruz kalmamasını garanti etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Serrac, ülkedeki askeri gelişmelerin mihenk taşı olduğunu, bunun sonuçlarına göre siyasi ve ekonomik sürecin netleşeceğini dile getirdi.

BM'nin Libya'ya ilişkin sunduğu ve 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansa katılan ülkelerin desteklediği çözüm önerisinde, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

HAFTER'DEN KURTARILAN BÖLGEDE YANMIŞ BİR CESET BULUNDU

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki bölgede yanmış bir ceset bulundu.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Ayn Zara bölgesindeki bir çiftlikte yanarak kömürleşmiş kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Cesede, bölgedeki bir vatandaşın ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi ancak başka ayrıntı verilmedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.