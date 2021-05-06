Türkiye ile Mısır 8 yıl sonra resmi olarak görüşüyor

Libya, Yunanistan'a kapıyı kapattı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Dibeybe, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız."

"PARALI ASKERLERİN BÖLGEDEN ÇIKARILMASI..."

Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında bulunan yabancı paralı askerlerin varlığına ilişkin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Mısır ve Fransa gibi bölgesel ve uluslararası aktörlerle konuyu görüştüklerini kaydederek, "Bu ülkelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler var." diye konuştu.

Nisan ayında Bingazi kentine yapacağı ziyaretin Halife Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle iptal edildiği iddiasını da değerlendiren Dibeybe, kentte yapacağı kabine toplantısının "bazı lojistik durumlar nedeniyle ertelendiğini" ve Bingazi'deki toplantıyı yakında yapacaklarını açıkladı.

"HAFTER İLE KOORDİNASYONUMUZ YOK"

Hafter'in kontrolündeki Bingazi ziyaretine ilişkin Hafter ile bir koordinasyon sağlamadıklarını belirten Dibeybe, "Koordinasyonumuz Bingazi Belediye Başkanı ve polis gücüyledir." dedi.

Libya Başbakanı ayrıca, silahlı kuvvetler kurumu hariç devlet kurumlarının yüzde 80’ini birleştirdiklerini, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun bu kurumun birleştirilmesinin çekirdeği sayıldığını aktardı.

Ulusal birlik ve uzlaşıyı hedeflediklerini ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerini zamanında gerçekleştirmeyi umduklarını vurgulayan Dibeybe, "Anayasa oluşturmak, seçimlere gitmek ve geçiş dönemlerini sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

TÜRK HEYETİNİN LİBYA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan dün Libya'ya gitmişti. Bakan Çavuşoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise 3 hafta önce, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin açıklamada bulunmuş, "Yunanistan ve Libya, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması görüşmesi için derhal tekrar başlama kararı aldı" demişti.