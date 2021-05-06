Libya, Yunanistan'a kapıyı kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Libya, Yunanistan'a kapıyı kapattı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" konusunda Yunanistan ile fikir ayrılıkları olduğunu söyledi.

Libya, Yunanistan'a kapıyı kapattı
Libya, Yunanistan'a kapıyı kapattı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Dibeybe, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız."

"PARALI ASKERLERİN BÖLGEDEN ÇIKARILMASI..."

Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında bulunan yabancı paralı askerlerin varlığına ilişkin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Mısır ve Fransa gibi bölgesel ve uluslararası aktörlerle konuyu görüştüklerini kaydederek, "Bu ülkelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler var." diye konuştu.

Nisan ayında Bingazi kentine yapacağı ziyaretin Halife Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle iptal edildiği iddiasını da değerlendiren Dibeybe, kentte yapacağı kabine toplantısının "bazı lojistik durumlar nedeniyle ertelendiğini" ve Bingazi'deki toplantıyı yakında yapacaklarını açıkladı.

"HAFTER İLE KOORDİNASYONUMUZ YOK"

Hafter'in kontrolündeki Bingazi ziyaretine ilişkin Hafter ile bir koordinasyon sağlamadıklarını belirten Dibeybe, "Koordinasyonumuz Bingazi Belediye Başkanı ve polis gücüyledir." dedi.

Libya Başbakanı ayrıca, silahlı kuvvetler kurumu hariç devlet kurumlarının yüzde 80’ini birleştirdiklerini, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun bu kurumun birleştirilmesinin çekirdeği sayıldığını aktardı.

Ulusal birlik ve uzlaşıyı hedeflediklerini ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerini zamanında gerçekleştirmeyi umduklarını vurgulayan Dibeybe, "Anayasa oluşturmak, seçimlere gitmek ve geçiş dönemlerini sonlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

TÜRK HEYETİNİN LİBYA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan dün Libya'ya gitmişti. Bakan Çavuşoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise 3 hafta önce, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin açıklamada bulunmuş, "Yunanistan ve Libya, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması görüşmesi için derhal tekrar başlama kararı aldı" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
DÜNYAABD Ticaret Temsilcisi'nden aşıların fikri mülkiyet ...
Irak: Suudi Arabistan ile İran arasında birden çok diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptık
DÜNYAIrak'tan Suudi Arabistan ve İran açıklaması
Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
DÜNYAAfrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk ...
Kanada Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay verdi
DÜNYAKanada'dan 12-15 yaş grubu için aşı kararı
AB ile İngiltere "tam diplomatik temsil" konusunda anlaştı
DÜNYAAB ile İngiltere "tam diplomatik temsil" konusunda ...
İran'da Meclis kararı olmaksızın Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartlar değiştirildi
DÜNYAİran'da Cumhurbaşkanı adaylığı için şartlar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşme gerçekleştirdi
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Birleşik Krallık'ta İskoçya için ikinci referandum tartışması
DÜNYABirleşik Krallık'ta İskoçya için ikinci referandum ...
Facebook denetim kurulu, Trump'ın hesabını bir süre daha kapalı tutma kararı aldı
DÜNYAFacebook'tan Trump'a kötü haber
Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması Dünya Ticaret Örgütü’nde görüşüldü
DÜNYACovid-19’da yeni tartışma: Fikri mülkiyet