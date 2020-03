HABERTURK.COM

24 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu, koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendisini evde karantinaya aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Özdemiroğlu, yaptığı koronavirüs paylaşımıyla gündeme geldi.

Bahçede yoga yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Lidya Özdemiroğlu, "Dünyamız için seviniyorum. Başına talih kuşu kondu" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAMIZ İÇİN SEVİNİYORUM"

Lidya Özdemiroğlu, sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımına şu notu düştü:

Dünyamız için seviniyorum. Başına talih kuşu kondu. Şimdi sıra bizde olduğu için mutluyum. Her şeyi kullandık, tükettik, çaldık, kapattık, sömürdük... Böyle devam etmemesi gerektiğini biliyordum. Evet çok zor bir sürece girdik ama gezegenimiz ve tüm canlılar asırlardır zor süreçte. Şimdi bizim kapanma vaktimiz. Dünyanın nefes alma vakti. Bizim düşünme, dünyamızın iyileşme vakti.

"BUNU MÜKEMMEL BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"

Daha fazla birbirimizi düşünmediğimiz bir dünyada yaşamak istemiyorum ve bunu mükemmel bir fırsat olarak görüyorum. Evet, belki de ekonomik olarak hepimiz krizdeyiz, hayatlarımız değişti ama ucunda kocaman bir gezegenin birleşmesi varsa, sence de değmez mi buna? Sadece insanoğlu yaşamıyor bu gezegende. Bir sürü canlı var bizim dışımızda, üstelik dünyaya zararından fazla katkısı olan!

"BİZ BİR OLDUĞUMUZU ANLAYANA KADAR BU KIYAMET SÜRSÜN"

Son aç çocuğun karnı doyana kadar, kafeslerin içinde hapis olan son hayvan özgür olana kadar ve biz bir olduğumuzu anlayana kadar bu kıyamet sürsün... Çoğu kişi tarafından anlaşılmayacağımı biliyorum ama ben birlik hissetmeye hasret kaldım. Akşam dokuzda sağlık çalışanlarımızı alkışlarken hissettiğim gibi hissetmeyi özledim. Yalnızca bir dakikalığına bile olsa, aynı amaç uğruna birleşmeyi özledim.

İnsan olduğumuzu hatırlamak ne güzel. Ancak bir arada olursak, birbirimize destek çıkarsak ve yaratırsak yaşam anlam kazanıyor gönlümde.. Bu virüs umarım bizi birliğe sürükler. Umarım dünyamızla, hayvan dostlarımızla, tüm insanlığın ayrım olmadan bir olduğunu anlarız. Bencilliğin ve benmerkezciliğin sonu geldi nihayet. Birlik duygusu içinde hareket edenleri görmek yüreğime su serpiyor çünkü tek kurtuluşumuzun bu olduğunu düşünüyorum.

"BU VİRÜS, DÜNYANIN BİR MUCİZESİ"

Birbirimiz için bir şeyler yaptığımız sürece var olabileceğimizi hissediyorum. Şansıma internet bağlantım sürekli kesiliyor ve bu zamanda dizi/film izlemek yerine tamamen kendimle vakit geçirdiğim bir sürecin içindeyim. Uzun zamandır hissetmediğim kadar keyif alıyorum kendimden. İnsanlığın başına gelen bir felaket olarak görmektense dünyanın mucizesi olarak görüyorum bu virüsü. Dilerim var olan sistem yıkılsın; dünya dengelensin, insanlık dengelensin, doğaya ve hayvanlara olan zulüm bitsin.

Yaşamak istiyorum. Üzerinde yaşadığım gezegeni tanımak istiyorum. Bu şekilde gidersek toprak ana bizi yok edecek. İster virüsle, ister depremle, ister başka bir felaketle... Şimdi mi aklınıza geldi sıkışan kiracınızdan kira almamak, işsiz olanlara destek olmak, aç insanların karınlarını doyurmak, hayvanlara yardım etmek? Virüs hatırlattı bize bunu; Dünyanın iyiliğe ve birliğe ihtiyacı var!

"PARANIN ANLAMINI YİTİRDİĞİ BİR HAYAT HAYAL EDİYORUM"

Her günümü akşam dokuzda alkışlarken ki hissimde geçirmek istiyorum. Her birinize ihtiyacım olduğunu ve her birinizin bana ihtiyaç duyduğunu bilerek güne başlamak istiyorum. Kendimiz için değil, dünyamız için yaşadığımız; sınırların, renklerin, dinlerin, dillerin, paranın anlamını yitirdiği bir hayat hayal ediyorum. Makro zihinlerimize açılan kapı olsun covid-19.

