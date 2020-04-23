Gıdaların bağırsak enzimleri tarafından sindirilmeyen kısmı liftir. Suda çözünenler ve suda çözünmeyenler olarak ikiye ayrılır. Suda çözünen lifli besinler; kötü kolesterolün düşürülmesinde ve kan şekeri dengelenmesinde rol oynar. Suda çözünemeyen lifli besinler ise; kabızlık hallerinde, hemoroit oluşmasını önlemede ve sindirim sisteminin işlemesinde görevlidir. Yetişkinler için günlük alınması gerekli besin lifi 28-35 gram arasıdır.

Suda Çözünen Lifli Gıdalar:

Tam Tahıl İçeren ; gıdalar arasında yulaf en etkili olanıdır. Yulaf kepeği ve yulaf ezmesi günlük gereksinimin oldukça önemli kısmını gerçekleştirir. Kahvaltılık gevreklerde aynı şekilde lif içerir.

; gıdalar arasında yulaf en etkili olanıdır. Yulaf kepeği ve yulaf ezmesi günlük gereksinimin oldukça önemli kısmını gerçekleştirir. Kahvaltılık gevreklerde aynı şekilde lif içerir. Baklagiller ; nohut, fasulye, mercimek ve bakla gibi bakliyatlar lif içeren önemli yiyeceklerdir.

; nohut, fasulye, mercimek ve bakla gibi bakliyatlar lif içeren önemli yiyeceklerdir. Meyveler ; narenciyeler, elma,nektarın, şeftali,muz,portakal, kiraz, greyfurt,ananas, çilek, kayısı, mandalina, böğürtlen, armut ve erik gibi meyveler yüksek oranda lif içerirler.

; narenciyeler, elma,nektarın, şeftali,muz,portakal, kiraz, greyfurt,ananas, çilek, kayısı, mandalina, böğürtlen, armut ve erik gibi meyveler yüksek oranda lif içerirler. Sebzeler; lif açısından zengin olan sebzeler,brokoli, havuç, domates, bezelye, kabak, patates, mısırdır.

Suda Çözülmeyen Lifli Gıdalar:

Sebzeler;karnabahar ,lahana,pancar, şalgam, Brüksel lahanası, havuç, brokoli, salatalık, yeşil fasulye, , soğan, kereviz, lahana, , patlıcan domates ve biber suda çözülmeyen lifli besinlerden bazılarıdır. Çiğ olarak yenmesi lif oranını artırır.

,lahana,pancar, şalgam, Brüksel lahanası, havuç, brokoli, salatalık, yeşil fasulye, , soğan, kereviz, lahana, , patlıcan domates ve biber suda çözülmeyen lifli besinlerden bazılarıdır. Çiğ olarak yenmesi lif oranını artırır. Meyveler; Kabuğuyla yenilen meyveler kabızlığı önler. Elma kabuğu buna en iyi örnektir. Ananas, üzüm, kiraz, çilek ve kavunda yardımcı diğer besin lif içeren meyvelerden bazılarıdır.

Kabuğuyla yenilen meyveler kabızlığı önler. Elma kabuğu buna en iyi örnektir. Ananas, üzüm, kiraz, çilek ve kavunda yardımcı diğer besin lif içeren meyvelerden bazılarıdır. Tahıllar; yulaf ve buğday kepeği lif açısından kabızlık gibi sindirim sorunlarında yardımcıdır.

yulaf ve buğday kepeği lif açısından kabızlık gibi sindirim sorunlarında yardımcıdır. Diğer bazı lifli gıdalar; kepekli makarna, müsli, badem, kuru şeftali, kuru kayısı,soya fasulyesi, kuru mürdüm eriği,fıstık, patlamış mısır, bezelyedir.

Besin lifi; sağlıklı beslenmede önemlidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bu sayede yaşam kalitesi artarak hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Dozunda ve kararında tüketilmesi uygundur. Fazla tüketimi kalsiyum, magnezyum ve çinko minerallerinin emilimini azaltabilir. Lifli gıdaların tüketimi belli hastalığı olanlar için hekim gözetiminde alınması ya da önerilmesi gerekir.