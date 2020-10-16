Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

15-24 yaş aralığında 13 milyon genç nüfusuyla Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig, genç oyuncu kullanımında son sırada yer alıyor. Yıllardır yabancı kuralı tartışmalarının arasında ekonomik olarak dibe vuran kulüpler, yetiştirmek yerine sürekli olarak almayı düşündü. 'Türk futbolunda deniz bitti' söylemleri dillere pelesenk olmasına rağmen herhangi bir değişim görülmedi. TÜFAR'a göre bu sezon 253 transfer yapılırken yurt dışından 143 yabancı oyuncu alındı. 21 kulüp bu sezon profesyonel yaptığı 84 futbolcusuna şans vermedi!

Geçen sezon Avrupa'nın en yaşlı ligi olan Süper Lig (29.2) bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki 21 kulübün bu sezon profesyonel yaptığı 84 futbolcudan sadece 2'si şu ana dek forma şansı bulabildi. AA'nın haberine göre Süper Lig'de 29 ve üst yaş grubunda toplam 248 futbolcu görev alıyor. Kulüpler 29-30 yaş grubunda 93 futbolcuyu kadrolarında bulundururken, daha üst yaşlarda ise 155 oyuncu Süper Lig'de kariyerini sürdürüyor.

20 YAŞ VE ALTINDA 12 FUTBOLCU, 29-30 YAŞ GRUBUNDA 80 OYUNCU

Süper Lig'de 20 yaş ve altındaki 12 oyuncu süre alabilirken, 21-24 yaş arasındaki oyuncuların 60'ı bu şansı yakalayabildi. 25-28 yaş aralığındaki 119 futbolcu da ligin ilk 4 haftasında görev aldı. Sezonun ilk 4 haftasında 29-30 yaş grubunda 80 isim forma giydi. Kulüpler, ilk 4 haftada 30 yaş ve üstü oyuncuları daha çok tercih etti. Söz konusu yaş grubundaki 138 oyuncu, ligin ilk 4 haftalık bölümünde daha çok şans buldu.

TRANSFERDE RAKİBİMİZ YOK!

Süper Lig, Avrupa'nın beş büyük ligine kıyasla transfer edilen oyuncu sayısının çokluğu ve yaş ortalamasının yüksekliğiyle dikkat çekiyor hatta en üst sırada yer alıyor! Süper Lig takımları yaz transfer döneminde toplam 248 transfere imza atarken; yeni sezon için Serie A'da 212, Ligue 1'de 138, İspanya La Liga'da 121 ve İngiltere Premier Lig'de 113 ve Bundesliga'da ise 97 futbolcu transferi yapıldı.

Lig Transfer En fazla transfere imza atan En az transfer yapan Süper Lig 248 Fenerbahçe (18) Galatasaray, Demir Grup Sivasspor (7) Serie A 212 Genoa, Spezia (20) Napoli (3) Ligue 1 138 Nice, Lorient, Dijon (11) Montpellier (2) La Liga 121 Cadiz (15) Real Madrid, Valencia (Transfer yok) Premier Lig 113 Fulham (11) West Ham United (2) Bundesliga 97 Union Berlin (11) Borussia Mönchengladbach (2)

Süper Lig'e son 5 sezonda tam 1410 transfer yapılmış. 200 transferin altına düşüldüğü tek sezon, 148 transfer ile 2018-19 sezonu. Türkiye Futbol Araştırmaları Grubu TÜFAR'ın raporuna göre 21 kulüp bu sezon 129 yabancı futbolcu transfer etti. Bu oyuncuların yaş ortalaması ise 28,1. Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Süper Lig'de genç oyuncular şans bulamıyor.

Lig Transfer Yaş ortalaması 1. Süper Lig 26,6 2. Serie A 24,7 3. Premier Lig 24,4 4. Ligue 1 24 5. Bundesliga 23,9 6. La Liga 23,5

KULÜP YETİŞTİRMESİNDE DE SON SIRADAYIZ!

Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre Süper Lig, geçen sezon tüm Avrupa'da kulübünde yetişen oyuncuları en az kullanan ligdi. Beş büyük lig kabul edilen liglerin de ortalama olarak çok gerisinde kaldı. İspanya'da oyuncu ortalamaları 17,5, Fransa'da 14,1, İngiltere'de 11,9, Almanya'da 10,4, İtalya'da ise 5,5 iken Süper Lig 4,1'de kaldı.

YABANCILARIN OYNAMA ORANI YÜZDE 62,5

Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu. Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı. Ligde sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancılardan daha fazla süre aldı.

FUTBOLCU ADAYIMIZ, AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİNE GÖRE AZ ÇALIŞABİLİYOR

Ertelenen yabancı kuralı değişikliğinin yerli oyuncu havuzunun genişletilmesi ihtiyacını doğurduğu ortada ancak altyapılardaki durum da iç açıcı değil. Yine TÜFAR'ın raporundaki örneğe göre Türkiye'de doğan bir futbolcu adayı, İspanya'daki yaşıtına kıyasla yılda en az 100 saat daha az futbol antrenmanı yapıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi kabul edilen ülkelerde futbola bölgesel ya da ulusal regülasyona dahil edilmiş yaş grubu 6 ila 7 olurken Türkiye'de bir çocuk ancak 11 yaşında bu imkana erişebiliyor. Son yıllarda alt yaş kategorilerinde Avrupa'ya damga vuran İngiltere'de 10 yaşındaki çocuklar haftada 4-8 saat antrenman yaparken son dünya şampiyonu Fransa'da bu saat 5,5 ile 8,5'a çıkıyor. İspanya'da bu süre 6-8 saat olurken İtalya'da 4-6 saat olarak kayıtlara geçiyor.

REZERV LİG BAŞLATILMADI, GENÇLER OYNAMIYOR

Kulüpler Birliği Vakfı, 12 Ağustos'ta bir araya gelmiş ve önemli kararlar almıştı. Toplantı sonrasında başkan Mehmet Sepil, rezerv ligin hızlı bir şekilde kurulmasını yazılı olarak federasyondan talep edeceklerini dile getirirken 16 Ekim olmasına rağmen rezerv lig bir türlü kurulamadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Eylül'deki açıklamasında rezerv lig için sadece üç kulübün başvurduğunu duyururken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de geçen günlerde yaptığı açıklamada durumun ciddiyetinin altını çizmişti. "TFF B Ligi tarafından açıklanan ligle ilgili katılım isteğe bağlı diye kulüplere yazı gönderildi" diyen Terim, "B takım için açıklanan statü ve kriter evlere şenlik. Herhalde yapılmayacak ses seda yok. U17 dahil tüm alt liglerin olmayacağı yazısı gönderildi. Ama U14, U,15, U16, U17'ler oynamıyor. Türk futbolu büyük bir tehdit altında" ifadelerini kullandı. Pandeminin de etkisiyle Türkiye'de şu anda amatör küme ve alt yaş kategorilerinde futbol oynanmıyor. Ülkenin en üst düzeyinin ise adı gibi süper kalması bekleniyor.

Yerli Yabancı Takımlar Futbolcu Süre Gol Futbolcu Süre Gol Aytemiz Alanyaspor 9 1186 1 10 2774 10 Atakaş Hatayspor 8 1377 1 12 2561 2 Beşiktaş 9 1381 1 11 2062 4 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 1898 2 13 2579 4 Çaykur Rizespor 9 1258 0 12 2702 2 Demir Grup Sivasspor 7 1278 0 12 1692 2 Fatih Karagümrük 7 965 1 13 2995 7 Fenerbahçe 10 2007 1 11 1948 3 Fraport TAV Antalyaspor 9 1880 4 9 2080 0 Galatasaray 7 1385 1 12 2575 4 Gaziantep FK 8 1292 1 10 2668 5 Gençlerbirliği 8 736 0 11 2234 1 Göztepe 10 2870 5 8 1090 3 Hes Kablo Kayserispor 9 1212 1 13 2748 2 İttifak Holding Konyaspor 6 779 0 13 2191 4 Kasımpaşa 8 1680 1 12 2278 2 Medipol Başakşehir 10 1576 0 11 2377 0 MKE Ankaragücü 9 726 0 14 2244 1 Trabzonspor 11 1843 1 12 2088 4 Yeni Malatyaspor 12 1329 2 13 2631 1 Yukatel Denizlispor 5 1024 1 12 2914 0 Toplam 181 29682 24 244 49431 61

Not: İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivaspor, ligde üçer maç oynadı.