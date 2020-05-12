Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde liglere 12 Haziran’da başlayacaklarını ve bunun için bir aydan fazla süreleri olduğunu açıkladı. Bu durumda futbolcu ve kulüp çalışanlarının riskleri ne olacak? Bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkarsa hastayla tüm temas edenlerin 14 gün izole olması gerektiği için o takım maçlara nasıl çıkacak ve lig nasıl tamamlanacak? Uzmanlar “Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir” diyor. İşte merak edilen sorulara bilimsel yanıtlar. Ceyda Erenoğlu’nun haberi.

Covid-19 pandemisinin yaşandığı bugünlerde, Haziran ayında liglerin yeniden başlayabileceği haberi bazı çevrelerde endişe yarattı. Her ne kadar, “Maçlar seyircisiz oynanacak” dense de gerek sporcular gerekse kulüp çalışanlarının Covid-19 dışında da farklı risklerle karşılaşabileceğine dikkat çekiliyor. Bu riskler arasında ülkelerine giden yabancı futbolcuların antrenman eksiklerinden, ciddi sakatlıkların gündeme gelmesine kadar çok sayıda faktör bulunuyor. Uzmanlar ise “futbol büyük bir pastadır ve bu pastanın dilimlerinden beslenen birçok paydaş ve yan endüstri kolları bulunsa da hiçbir şey insan ve toplum sağlığından önemli değildir” diyerek son noktayı koyuyor. Bu durumda akla, “futbolun sistemi nasıl işliyor” sorusu geliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri ve Egzersiz Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nedim Malkoç, “futbol komplike ve çok sayıda motorik özelliği içerisinde barındıran bir branş. Dayanıklılık, kuvvet, sürat çalışmalarının yoğun olarak planlandığı, teknik - taktik çalışmalar ile desteklendiği bir antrenman periyotlaması var. Bu periyotlama; Günlük, haftalık, aylık ve yıllık dönemler olmak üzere planlanıyor ve her antrenman dönemi kendi içerisinde spesifik anlamda özellikler barındırıyor” diyerek devam ediyor; Birinci hazırlık dönemi ligden 4-6 hafta önce başlıyor, Birinci müsabaka dönemi 17 Hafta sürüyor. Devre arası 3 hafta ile geçirildikten sonra 2. müsabaka dönemi başlıyor ve 17 hafta sürüp sezon geçiş dönemi ile tamamlanıyor. Sporcuların performans durumlarının hazırlık devresinde yüzde 60-80, yarışma devresinde ise yüzde 80-100 oranında dalgalanmalar yapıyor. Süper ligin ikinci yarısında 9 hafta maç oynandı ve 27. haftaya gelindiğinde Covid-19 pandemisi dolayısıyla lige ara verildi. Futbolcular 16.03.2020 tarihinden itibaren yaklaşık 50 gündür müsabakalara çıkmıyor ve birlikte antrenman yapmıyorlar. Hatta bazı yabancı futbolcular bu tarihten sonra ülkelerine döndüler. Sözleşmesini feshetmek isteyen futbolcular bile oldu.”

BU SÜREÇTE SPORCULARIN PERFORMANSI GERİYE GİTTİ

Peki sporcular bu süreci nasıl geçiriyor? Malkoç bu dönemde futbolcuların kendilerine verilen program doğrultusunda evde bireysel anlamda çalışıp kuvvet ve kondisyonlarını korumaya yönelik bir program uyguladıklarını söylüyor ve “Sezon sonundaki geçiş döneminde bile haftada en az 3 antrenman yapılması gerektiği için tatilde performans ne kadar aşağıya düşerse, çıkarmak için o derece zorluk çekilmesi gerekiyor. Geçiş periyodunda yüzde 10-15 performans kaybı normal kabul edilmekle birlikte yaz tatilinde yapılacak kontrolsüz tatil vb. durumların performansı yüzde 30-35 düşürüyor. Durum böyleyken futbolcuların ev ortamında çalışmaya mecbur olmaları, yeterli özel kuvvet ve kondisyon yüklemelerini yapamamaları, teknik ve taktik antrenmanları gerçekleştirememeleri ve futbolun olmazsa olmazlarından sayılan takımla birlikte topla yapılan çalışmaların eksik kalması, sporcuların performanslarının geriye doğru gitmesi hatta hazırlık dönemi seviyesine kadar inmesiyle sonuçlanıyor” diyor.

SPORCU SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTULMALI

Çok büyük bir endüstri olan futbolun içinde birçok parametre bulunuyor. Bu performans sporunda; malzemecisinden yemekçisine kadar çok sayıda yardımcı personel görev yapıyor. Maçların seyircisiz oynanması sorunun çözümü açısından yeterli olmadığı için bu dinamik ve karmaşık yapının kontrolünü sağlamanın çok zor olduğunu söyleyen Dr. Nedim Malkoç; “Diyelim ki 12 Haziranda ligin başlamasına izin verildi. Sporcular yaklaşık 2 aydır bireysel olarak antrenman yapıyorlar. Bu durumda performanslarını 37 günde toparlayıp nasıl tam hazır hale gelecekler? Bu noktada şu da unutulmamalı yurt dışından gelecek futbolcuların 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Bugün yurda dönseler sadece 15 gün antrenman yapabilecekler. Bu durumda lig sadece yerli futbolcularla mı devam edecek”diyor.

ACELE EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL

Bu noktada dikkat çeken bir başka probleme de dikkat çeken Malkoç; “Diyelim ki lig başladı ve 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Sporcu veya kulüp çalışanlarının herhangi birinin Covid-19 testi pozitif çıkarsa ne olacak? Sağlık Bakanlığı’nın protokolüne göre hastayla tüm temas edenlerin 14 gün izole olması gerekiyor. Böyle bir durumda takım maçlara çıkamayacak ve lig tamamlanamayacak mı? Virüsün bulaşma olasılığı ile ilgili birçok senaryo konuşulurken, toplumda hastalığı semptom göstermeyip geçirenler de bulunuyor. Tüm bunlar sporcu sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanması açısından risk oluşturduğu için acele edilmesini doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum” diyor.

HİÇBİR ŞEY İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL

Sporcuların lige dönüşe tam olarak hazır olmamalarının öncelikli olarak performanslarını sergileyememelerine ve bunun sonucunda ise çeşitli sakatlıklara maruz kalmalarına neden olabileceği de düşünülüyor. Profesyonel sporcular hayatlarını futboldan kazandıkları için ciddi bir sakatlıkta ortaya telafisi mümkün olmayan sorunların çıkabileceği belirtiliyor. Dr. Nedim Malkoç, “Futbol büyük bir pastadır ve bu pastanın dilimlerinden beslenen birçok paydaş ve yan endüstri kolları bulunsa da hiçbir şey insan ve toplum sağlığından önemli değildir” diyor.