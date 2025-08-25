Lihtenştayn'da Deniz Sapmaz damgası!

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvası'nda milli sporcu Deniz Sapmaz, şampiyonluk yaşadı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcunun katıldı.

Milli sporcu Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skor elde ederek turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayıp şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.

Milli sporcu Sude Bay da birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skor elde ederek 221 (+5) gross skorla üçüncülük elde etti.