Yazıcı, 2016'da çalışmalarına başlanan proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bilim insanlarından bir komisyon oluşturulduğu ve bu komisyonun kararları çerçevesinde yasal izinlerin alındığı bildirdi.