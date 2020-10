2014'te başlayıp geçtiğimiz yıl sezon finali yapan 'The Affair' dizisinin başrol oyuncusu Dominic West, 'The Pursuit Of Love' filmindeki rol arkadaşı Lily James ile İtalya'nın başkenti Roma'da objektiflere yakalandı.

Bir süitte iki gece kaldıkları öne sürülen ikili, Roma sokaklarında dolaşırken görüntülendi.