ilk kez ortaya çıkmıştı... Defineciler köstebek yuvasına çevirdi

Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, 'Dünyanın en büyük sodalı gölü' olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'de su seviyesinin düşmesine neden oldu.

DHA'nın haberine göre en belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde gözlendi.

Çekilme ile birlikte 2 yıl önce ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda ortaya çıkan liman kalıntılarına, yeni tarihi kalıntılar da eklendi.