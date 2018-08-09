İşte Bülent Cankurt'un yazısı:



Biraz araştırınca; dünya starı bir yengemiz daha olduğunu öğrendim. Hatta belge bile buldum: Lindsay Lohan'ın bir fanının açtığı Instagram hesabındaki fotoğraflar, Murat Aslan ile Lindsay Lohan aşkını tescilliyor.



Her yerde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarını öven, geçen yıl sık sık gelip Türkiye'deki kampları ziyaret eden Lindsay Lohan ile Murat Aslan'ın aşkı ne zaman başladı bilmiyorum ama fotoğraflardan çok mutlu oldukları belli.



Bu arada arkadaşım, çiftin Mikonos'ta tanıştığını söylemişti. Lohan'ın yeni reality şovunun çekimleri için Mikonos'ta olduğunu, aynı zamanda da tatil yaptığını öğrendim.



Bu fotoğraflar iki gün önce Mikonos'ta çekildiğine göre, bu iddia da muhtemelen doğru. Bakalım bu aşk ne zaman dünya basınına düşecek."

MURAT ASLAN KİMDİR?

Murat Aslan'ın Uludağ'da bir oteli bulunuyor. Aslan Nakliyat'ın da yönetim kurulunda. 2005'te Deniz Akkaya ile birlikteydi. Deniz Akkaya, Murat Aslan'ın kendisini dövdüğünü ve kulağını sağır ettiğini söyleyerek dava açmıştı. Murat Aslan 1 yıl hapis cezası almış bu da 9 bin TL para cezasına çevrilmişti.



Murat Aslan'ın Deniz Akkaya'dan önce 2001 yılında Demet Şener ile birliktelik yaşadığı da biliniyor.



Murat Aslan 2009'da Beyza Uyanoğlu ile Beşiktaş’taki evlendi.



Bu evlilikten bir çocukları oldu. 20017'de 8 yıllık evlilikten sonra boşandıla

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