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Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak mirasını pekiştiren Lionel Messi'nin değişmezlerinden biri de eşi Antonella Roccuzzo, peki onların aşk hikayesi nasıl?

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Muhtemelen son turnuvasında yer alan Lionel Messi sonunda zaferi, 2022 Dünya Kupası'nda tattı. 
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Arjantinli yıldız kupayı, kendisini Katar'da yalnız bırakmayan ailesiyle kaldırdı.
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Peki Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo'nun aşk hikayesi nasıl?
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    MESSI İLE ANTONELLA AŞKI NASIL BAŞLADI?

    DailyStar'da yer alan bilgilere göre, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo'ya 9 yaşından beri aşık.
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Arjantinli yıldız, çocukluk aşkını ilk olarak bir arkadaşının evinde görmüş ve gönlünü kaptırmış. 
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Bu sıralarda aralarında bir sıcaklık yaşansa da Messi'nin henüz 11 yaşında Barcelona'ya gitmesi aşka mesafe getirmiş. 
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Fakat Antonella Roccuzzo'nun diş hekimliği okuduğu sırada yaşadığı bir trajedi bu aşkı tekrar canlandırmış. 
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Antonella, en yakın arkadaşını bir trafik kazasında kaybedince Messi çocukluk aşkını teselli etmek için İspanya'dan onun yanına uçmuş. 
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Böylece bu aşk kaldığı yerden devam etmiş.
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Messi ile Antonella aşklarını ilk olarak 2009'da kamuoyuna duyurdu. 
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

    Üç yıl sonra da ilk oğulları Thiago dünyaya geldi. 2015'te Mateo'yu kucaklarına alan çiftin 2018'de de son oğulları Ciro doğdu.
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor
  • Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

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