Lira düştü, Japon şirket fabrikayı erteledi

Türkiye'deki faaliyetine 2016'da Dyoinks'e ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisin yüzde 75'lik hissesini 45 milyon dolara satın alarak başlayan Toyo Ink, diğer hamlesini Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci bir fabrika ile yapacak. Şirket bunun için Manisa'da 62 bin 500 metrekare arazi satın aldı. Arazide 30 milyon dolar yatırımla kurulacak fabrikada üretilecek ürünler Avrupa, Ortadoğu, Batı Asya ve Afrika pazarında satışa sunulacak.

YATIRIM ERTELENDİ

Japon şirket bu ikinci fabrikanın inşaatına 2018 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyordu. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki yükseliş planların ertelenmesine neden oldu.



Nikkei Asian Review'de yer alan habere göre, Toyo Ink liradaki düşüşle birlikte yurtdışından tedarik edilen malların fiyatlarının artması nedeni ile yeni fabrika yatırımını 6 ay ila 1 yıl arasında erteledi. Fabrikada gıda sanayinde paketlemede kullanılan mürekkepler için polimer üretimi yapılacaktı. Fabrikanın 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyordu.

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