İBB Sanat Rotası projesi: Lise öğrencileri ara tatil boyunca ücretsiz müze ziyareti yapabilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencileri için 'Sanat Rotası' oluşturdu. 11-15 Kasım tarihlerinde öğrenciler, onlar için belirlenen müzeleri ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek. Ziyaret sırasında öğrencilerin, öğrenci kimliğini göstermesi yeterli olacak. İşte, İBB Sanat Rotası ziyaret günleri ve saati...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencilerine ücretsiz bir müze turu oluşturdu. 11-15 Kasım tarihleri arasında liseliler, her gün bir müzeyi ziyaret edebilecek. 'Sanat Rotası' projesi kapsamında sıra Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ne geldi. İşte, İBB lise öğrencileri için ücretsiz müze programı...
11-15 KASIM ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER
Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.
ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ
11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı
12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı
14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk
15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi