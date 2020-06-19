Lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran, sorumluluk sınavıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

22-30 Haziran'dan tüm lise öğrencilerine yapılacağı açıklanan sorumluluk sınavına, yine aynı tarihlerde sadece lise son sınıf öğrencileri girecek. Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran'ın açıklaması şu şekilde;

“Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim”

SORUMLULUK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Lise öğrencileri için uygulanan sorumluluk sınavlarına, lise öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girmesi gerekiyor.