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        Haberler Gündem Teyit Liselerde atamalar durduruldu mu?

        Liselerde atamalar durduruldu mu?

        Proje okullarındaki öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ile çeşitli illerdeki liselerde başlayan protestoların sonuç verdiğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Ancak Bakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre atamaların durdurulması ya da bir geri adım söz konusu değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 22:55 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:55
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        Liselerde atamalar durduruldu mu?
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        Proje okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ile birlikte birçok lisede öğrenciler atamaları protesto etti.

        Bugün ise bu atamaların durdurulduğu öne sürüldü. Ancak bakanlık kaynakları söz konusu iddiayı yalanladı, bir geri adımın söz konusu olmadığını aktardı.

        Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okulu görevlendirmeleriyle ilgili kararından herhangi bir geri adım söz konusu değil. Bu haberlerde bahsi geçen durum, norm fazlası öğretmen atamalarıdır. Yani proje okul atamalarıyla ilgili yeni bir adım atılmış değil. Kısacası: Geri adım falan yok. Zaten atanan öğretmenler, eğitim-öğretim yılı bitince yeni okullarına geçecekti. Şimdi yer değişikliği talebinde bulunup ataması yapılanlar da aynı şekilde. Tercih yapmayanlar norm fazlası sayılacak ve okullar kapandıktan sonra re’sen atanacak" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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