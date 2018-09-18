İlk turda 6'da 4 yaparak I Grubu'na yükselen Türkiye, konuk olduğu Slovenya'yı 86-77 yendi ve 8. karşılaşmasında 6. galibiyetini elde etti.

Millilerin grubundaki İspanya, Letonya'yı 85-82 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı ve Türkiye'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Yunanistan, Almanya ve Çekya'dan sonra Litvanya da 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Hollanda'yı iki uzatma sonunda 95-93 yenen Litvanya, 8'de 8 yaparak Dünya Kupası biletini aldı.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur üçüncü maçları, 29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

İspanya-Letonya: 85-82

Slovenya-Türkiye: 77-86

Karadağ-Ukrayna: 90-84

J Grubu:

Macaristan-İtalya: 63-69

Litvanya-Hollanda: 95-93 (Uzatmada)

Polonya-Hırvatistan: 79-74

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