        Liverpool, Kasımpaşa tesislerinde! - Futbol Haberleri

        Liverpool , Kasımpaşa tesislerinde!

        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Galatasaray maçının ardından Kasımpaşa'nın tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:43
        Liverpool, Kasımpaşa tesislerinde!
        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde idman yaptı.

        Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, Kasımpaşa'nın çalışmalarını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün antrenman gerçekleştirdi.

        İngiltere temsilcisi, idmanın tamamlanmasının ardından tesislerden ayrıldı.

