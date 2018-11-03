Lobos BUAP - Club Tijuana maçı heyecanı

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Lobos BUAP, 04 Kasım 2018 Pazar günü Club Tijuana takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 06:00. Lobos BUAP 13 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Club Tijuana 16 puanda ve 14. sırada. Lobos BUAP son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Club Tijuana, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lobos BUAP kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.00, Club Tijuana sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lobos BUAP son haftadaki Puebla müsabasında 0-1 kazandı.

Club Tijuana ise Toluca karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Lobos BUAP, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lobos BUAP, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Club Tijuana, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Club Tijuana, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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