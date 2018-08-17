Lokeren - Standard Liege karşılaşma önü

Lokeren ve Standard Liege, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Lokeren 1 puanla 13. sırada, Standard Liege 5 puanla 7. sırada bulunuyor. Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Standard Liege, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 385 kodlu maçı oynayanlar; Lokeren galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Standard Liege galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lokeren son hafta oynanan Zulte Waregem maçında 0-2 yenildi.

Standard Liege, KV Oostende karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Lokeren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lokeren, kendi sahasında 0 gol attı, 4 gol yedi.

Standard Liege ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Standard Liege, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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