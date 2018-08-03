Lommel United - Union St Gilloise maçı rakamları

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Lommel United, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Union St Gilloise takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Lommel United, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Union St Gilloise, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 195. İddaa'da Lommel United kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Union St Gilloise kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Lommel United son hafta oynanan Antwerp maçında 1-0 yenildi.
Union St Gilloise, Oud-Heverlee-L karşılaşmaında 2-0 yenildi.
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